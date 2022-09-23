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1 час назад

Левандовски раскритиковал сборную Польши после поражения от Нидерландов в Лиге наций

Газета.Ruиещё 5

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в матче группы 4 дивизиона А Лиги наций.

Левандовски раскритиковал сборную Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча, которая прошла в Варшаве на стадионе «Народовы», завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы на счету Коди Гакпо и Стивена Бергвейна.

«В этом матче были бессилие и беспомощность. У сборной Нидерландов есть опыт и качество. Может быть, она и не создавала много стопроцентных моментов, но у нее было два, которые она превратила в голы. А нам было тяжело создать что-либо и завершить это ударом.

Второй пропущенный мяч нас добил. Мы боялись рисковать, не хватало веры в то, что сможем забить. У сборной Нидерландов всегда было преимущество в обороне. У нас же были трудности с тем, чтобы в нужный момент доставить мяч в штрафную, прострелить. Мы были слишком далеки от цели», — приводит слова нападающего Przeglad Sportowy.

Нидерланды после пяти туров с 13 очками возглавляют группу 4. Сборная Польши занимает третье место с четырьмя баллами. Также в этой группе выступают команды Бельгии и Уэльса.

Ранее форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что в национальной команде у него больше свободы, чем в «ПСЖ».

Футбол,Роберт Левандовски,
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