Левандовски раскритиковал сборную Польши

«В этом матче были бессилие и беспомощность. У сборной Нидерландов есть опыт и качество. Может быть, она и не создавала много стопроцентных моментов, но у нее было два, которые она превратила в голы. А нам было тяжело создать что-либо и завершить это ударом.



Второй пропущенный мяч нас добил. Мы боялись рисковать, не хватало веры в то, что сможем забить. У сборной Нидерландов всегда было преимущество в обороне. У нас же были трудности с тем, чтобы в нужный момент доставить мяч в штрафную, прострелить. Мы были слишком далеки от цели», — приводит слова нападающего Przeglad Sportowy.