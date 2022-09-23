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1 час назад

Капитан сборной Киргизии раскритиковал легионеров, покинувших Россию

Евро-футбол.Руиещё 1

Капитан национальной команды Киргизии Валерий Кичин высказался о массовом оттоке легионеров из российского футбола перед очным матчем сборных.

Капитан сборной Киргизии раскритиковал покинувших Россию легионеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не понимаю этих игроков. У тебя есть контракт, ты должен его отрабатывать. На меня не оказывали давления. Ни в коем случае. У нас все хорошо в Красноярске», — заявил футболист «Енисея», чьё мнение цитирует «Матч ТВ».

Напомним, что новые правила разрешают иностранным игрокам в одностороннем формате останавливать соглашения с российскими коллективами. Правило действует с марта и до конца сезона 2022/2023.

Матч между национальными командами Киргизии и России состоится уже завтра в Бишкеке. Арбитр даст стартовый свисток в 17:00 по московскому времени.

Футбол,Валерий Кичин,
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