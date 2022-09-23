Капитан сборной Киргизии раскритиковал покинувших Россию легионеров

«Не понимаю этих игроков. У тебя есть контракт, ты должен его отрабатывать. На меня не оказывали давления. Ни в коем случае. У нас все хорошо в Красноярске», — заявил футболист «Енисея», чьё мнение цитирует «Матч ТВ».