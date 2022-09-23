"Путин – лучший президент в мире"

«Владимир Путин – хороший человек, настоящий красавчик! Я в Бразилии об этом тоже всегда говорил. У меня все спрашивали о том, как жить в России и какие проблемы могут быть. Я всегда отвечал, что все хорошо и никаких проблем нет.