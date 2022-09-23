Сразу три футболиста попали под мобилизацию перед матчем КР

Главный тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» Кирилл Эйдельнант сообщил, что сразу несколько игроков команды попали в списки на мобилизацию перед игрой в Кубке России.
«У меня троим ребятам уже пришло. В списки, вроде бы как попали в списки на мобилизацию, опять же, не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13 игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет.
Как готовится, в каком режиме — я не представляю на сегодняшний день. Есть ребята с боевым опытом. Один крайний защитник у нас на контракте. В первую очередь он уходит. Ребята, которые забивают в каждой игре, вот они уходят», — приводит слова Эйдельнанта «Матч ТВ».
В матче 1/32 Кубка России «СтавропольАгроСоюз» встретится с представителем Первой лиги — «Нефтехимиком». Игра запланирована на 4 октября.
В матче 1/64 команда из Невинномысска обыграла «Спартак-Нальчик» по пенальти. До этого команда Кирилла Эйдельнанта прошла «Легион» и «Ессентуки».
Напомним, что в этом сезоне Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России. «Амкал» получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги.
Ранее в «Химках» допустили, что игроки команды могут попасть в следующую волну мобилизации.