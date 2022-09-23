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51 минуту назад

Сразу три футболиста «СтавропольАгроСоюза» попали под мобилизацию перед матчем Кубка России

Газета.Ru

Главный тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» Кирилл Эйдельнант сообщил, что сразу несколько игроков команды попали в списки на мобилизацию перед игрой в Кубке России.

Сразу три футболиста попали под мобилизацию перед матчем КР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня троим ребятам уже пришло. В списки, вроде бы как попали в списки на мобилизацию, опять же, не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13 игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет.

Как готовится, в каком режиме — я не представляю на сегодняшний день. Есть ребята с боевым опытом. Один крайний защитник у нас на контракте. В первую очередь он уходит. Ребята, которые забивают в каждой игре, вот они уходят», — приводит слова Эйдельнанта «Матч ТВ».

В матче 1/32 Кубка России «СтавропольАгроСоюз» встретится с представителем Первой лиги — «Нефтехимиком». Игра запланирована на 4 октября.

В матче 1/64 команда из Невинномысска обыграла «Спартак-Нальчик» по пенальти. До этого команда Кирилла Эйдельнанта прошла «Легион» и «Ессентуки».

7 вопросов о частичной мобилизации: что надо знать

Напомним, что в этом сезоне Российский футбольный союз (РФС) впервые допустил клубы из Медиалиги для участия в Кубке России. «Амкал» получил путевку как действующий победитель Московского кубка селебрити, а 2DROTS – как лучшая команда Медиалиги.

Ранее в «Химках» допустили, что игроки команды могут попасть в следующую волну мобилизации.

Футбол,Кирилл Эйдельнант,РФС,
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