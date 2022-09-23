Тренер сборной Киргизии пожалел сборную России

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что ему жалко национальную команду России из-за отстранения от участия в международных соревнованиях. Его слова передает «Чемпионат».

«Мы не знаем, как будет играть сборная России. Отталкиваемся от своей игры. По-футбольному и по-человечески мне жалко сборную России. По своему уровню она могла бы играть в финальной части чемпионата мира», — сказал Крестинин.

24 сентября в Бишкеке состоится товарищеский матч между сборными Киргизии и России. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

После десяти туров «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). Подопечные Сергея Семака набрали 26 очков. Идущий на втором месте «Ростов» отстает от петербургского клуба на четыре балла.

Напомним, сине-бело-голубые до этого сезона становились чемпионами России четыре года подряд.