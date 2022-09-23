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1 час назад

​Карпин оформил дубль в матче за команду РФС

Евро-футбол.Ру

В преддверии товарищеского матча между сборными Кыргызстана и России спарринг провели команды Российского футбольного союза и Киргизского футбольного союза. Сборная РФС отпраздновала крупную победу со счётом 6:1. Автором дубля стал рулевой национальной команды Валерий Карпин, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

​Карпин оформил дубль в матче за команду РФС
Фото: Чемпионат.comЕвро-футбол.РуЧемпионат.comЕвро-футбол.Ру

Напомним, что товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Стоит сказать, что в условиях санкций сборной России придётся проводить лишь товарищеские игры.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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