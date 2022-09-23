​Карпин оформил дубль в матче за команду РФС

В преддверии товарищеского матча между сборными Кыргызстана и России спарринг провели команды Российского футбольного союза и Киргизского футбольного союза. Сборная РФС отпраздновала крупную победу со счётом 6:1. Автором дубля стал рулевой национальной команды Валерий Карпин, о чём рассказывает «Спорт-Экспресс».

Фото: Чемпионат.comЕвро-футбол.Ру Чемпионат.comЕвро-футбол.Ру

Напомним, что товарищеский матч между сборными Кыргызстана и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию поединка в текстовом формате на страницах портала LiveResult.