Стал известен капитан сборной России в матче с Киргизией

Капитаном сборной России в товарищеском матче с командой Киргизии, который пройдёт 24 сентября в Бишкеке, будет полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин . Как стало известно «Чемпионату», Фомин также посетит предматчевую пресс-конференцию.

Матч между сборными России и Киргизии состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Перед этим матчем сборная России провела сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Ещё несколько товарищеских игр национальной команды запланированы на ноябрь.