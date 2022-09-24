Карпин заменил 10 игроков в перерыве матча с Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выпустил 10 новых игроков на второй тайм товарищеского матча с национальной командой Киргизии.

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Единственным игроком, которого не поменял Карпин, стал голкипер Матвей Сафонов.

Напомним, подопечные Карпина обыграли футболистов из Киргизии со счетом 2:1. На 24-й минуте полузащитник Алимардон Шукуров открыл счет в матче. Через несколько минут против Даниила Фомина был совершен фол в штрафной зоне команды Киргизии. На 30-й минуте нападающий сборной России Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и сравнял счет. На 89-й минуте Даниил Уткин ударом в самую девятку отправил мяч в ворота сборной Киргизии и вывел российскую команду вперед.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, до этого свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в прошлом году против Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.