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1 час назад

Тренер сборной России Карпин заменил 10 игроков в перерыве матча с Киргизией

Газета.Ruиещё 2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выпустил 10 новых игроков на второй тайм товарищеского матча с национальной командой Киргизии.

Карпин заменил 10 игроков в перерыве матча с Киргизией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Единственным игроком, которого не поменял Карпин, стал голкипер Матвей Сафонов.

Напомним, подопечные Карпина обыграли футболистов из Киргизии со счетом 2:1. На 24-й минуте полузащитник Алимардон Шукуров открыл счет в матче. Через несколько минут против Даниила Фомина был совершен фол в штрафной зоне команды Киргизии. На 30-й минуте нападающий сборной России Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и сравнял счет. На 89-й минуте Даниил Уткин ударом в самую девятку отправил мяч в ворота сборной Киргизии и вывел российскую команду вперед.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, до этого свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в прошлом году против Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.

Несмотря на это, Российскому футбольному союзу (РФС) удалось договориться о проведении осенью сразу нескольких товарищеских матчей. Соперниками станут сборные Ирана и Боснии и Герцеговины.

Футбол,Матвей Сафонов,Даниил Уткин,Александр Соболев,Даниил Фомин,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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