Федун тремя словами отреагировал на игру России с Киргизией

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Киргизией.

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Встреча состоялась 24 сентября в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Игра сборной России против Киргизии сегодня? Там нечего комментировать» — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Сборная Киргизии первой поразила ворота россиян на 24-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Алимардона Шукурова. Гости смогли отыграться благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым на 30-й минуте матча после фола в штрафной киргизской команды на Данииле Фомине. Победу сборной России принес гол Даниила Уткина, забитый на 89-й минуте.

Эта игра стала для сборной России первым матчем, проведенным в 2022 году. В ноябре российские футболисты должны провести товарищеские встречи с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.