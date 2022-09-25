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1 час назад

Футболист "Локомотива" Баринов рассказал о сорванном трансфере в "Валенсию"

ТАСС

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов мог перейти в "Валенсию", но трансфер не состоялся из-за рекомендации руководства испанской лиги не подписывать российских игроков. Об этом Баринов рассказал газете "Спорт-Экспресс".

Баринов рассказал о сорванном трансфере в "Валенсию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правда ли, что трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков? Да, было такое, - сказал Баринов. - Уже где-то 80 процентов было готово. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с "Валенсией".

"Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится, переключился, отпустил это", - добавил футболист.

Баринову 26 лет, он выступает за "Локомотив" с 2016 года, в составе команды он стал чемпионом России и трижды завоевал кубок страны.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.

Футбол,Дмитрий Баринов,Локомотив,УЕФА,
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