Баринов рассказал о сорванном трансфере в "Валенсию"

"Правда ли, что трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков? Да, было такое, - сказал Баринов. - Уже где-то 80 процентов было готово. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с "Валенсией".