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20 минут назад

Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций

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В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Азербайджана на своем поле разгромила сборную Казахстана со счетом 3:0.

Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге наций
Фото: TwitterTwitter

Победу хозяевам принесли голы Филипа Озобича и Анатолия Нуриева, а также автогол Александра Марочкина. Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления Нуралы Алипа.

Азербайджан, набрав 10 очков, финишировал на втором месте в турнирной таблице группы 2 Лиги С. Казахстан с 13 очками занял первое место и перешел в Лигу В.

Азербайджан – Казахстан - 3:0 (0:0) Голы: Марочкин, 66 (автогол) - 1:0, Озобич, 74 - 2:0, Нуриев, 90 - 3:0

Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Гусейнов, Мустафазаде, Джафаргулиев (Байрамов, 57), Махмудов, Озобич (Нуриев, 88), Паскуаль (Исаев, 46), Шейдаев, Дадашов (Гурбанлы, 46), Кекчю (Эмрели, 46).

Казахстан: Шацкий, Каиров, Быстров, Марочкин, Алип, Досмагамбетов (Вороговский, 67), Оразов (Жарынбетов, 80), Астанов (Аймбетов, 67), Дарабаев (Садыбеков, 80), Куат, Жумабек (Малый, 39).

Удаление: Алип (36).

Футбол,Филип Озобич,Александр Марочкин,
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