Карпин отреагировал на сообщения об уходе из сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на публикации инсайдеров о том, что он не будет продлевать контракт с Российским футбольным союзом (РФС).

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«Это не ко мне вопросы, а к Telegram-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит они что-то знают. Я ничего не знаю», — заявил Карпин РИА «Новости».

Контракт Карпина, который совмещает работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов», с РФС истекает в конце 2022 года.

Сборная России пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты не примут участия в жеребьевке отборочного этапа чемпионата Европы — 2024, а, значит, не смогут выступить в финальной части турнира, который пройдет через два года в Германии.

24 сентября сборная России провела в Бишкеке товарищеский матч с командой Киргизии и одержала победу со счетом 2:1. В ноябре российская команда должна сыграть с Ираном и Боснией и Герцеговиной.