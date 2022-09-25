Словакия не смогла обыграть Беларусь в Лиге наций

В концовке первого тайма счет открыл Иван Бахар , но в середине второй половины равновесие восстановил Адам Зреляк .

Словакия, набрав семь очков, заняла третье место в группе 3 Лиги С. Беларусь с 3 очками финишировала на 4-м месте и сыграет в стыковых матчах за право остаться в Лиге С.