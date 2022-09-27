Стало известно условие возвращения Месси в «Барселону»

Стало известно условие перехода аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону». Об этом сообщает La Porteria.

По информации издания, форвард вернется в команду, если из нее уйдет испанец Жерар Пике. Ранее сообщалось, что из-за личных разногласий футболисты не разговаривали друг с другом в последний сезон Месси в «Барселоне».

23 сентября стало известно, что нападающий согласился рассмотреть предложение о трансфере в каталонский клуб. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.