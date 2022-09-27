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59 минут назад

Гендиректор «Зенита» заявил, что Барриос может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»

Матч ТВиещё 6

Футболисты «Зенита», задействованные в национальных сборных, успеют вернуться в расположение клуба перед матчем группового этапа Кубка России против «Спартака», исключение может составить только колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, заявил «Матч ТВ» генеральный директор «сине бело голубых» Александр Медведев.

Барриос может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»
Фото:  ФК «Зенит» ФК «Зенит»

— Все сборники, включая Ловрена, должны вернуться и смогут отправиться на игру со «Спартаком». Под вопросом только Барриос, которому надо совершить непростой перелет из за океана, — сказал Медведев «Матч ТВ».

Во время паузы в национальные команды из «Зенита» вызывались Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (сборная России), Нуралы Алип (Казахстан), Деян Ловрен (Хорватия) и Барриос. Сборная Колумбии 27 сентября сыграет товарищеский матч с командой Мексики.

Матч ФОНБЕТ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в четверг.

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