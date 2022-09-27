Барриос может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»

Футболисты «Зенита», задействованные в национальных сборных, успеют вернуться в расположение клуба перед матчем группового этапа Кубка России против «Спартака», исключение может составить только колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, заявил «Матч ТВ» генеральный директор «сине бело голубых» Александр Медведев.
— Все сборники, включая Ловрена, должны вернуться и смогут отправиться на игру со «Спартаком». Под вопросом только Барриос, которому надо совершить непростой перелет из за океана, — сказал Медведев «Матч ТВ».
Во время паузы в национальные команды из «Зенита» вызывались Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (сборная России), Нуралы Алип (Казахстан), Деян Ловрен (Хорватия) и Барриос. Сборная Колумбии 27 сентября сыграет товарищеский матч с командой Мексики.
Матч ФОНБЕТ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в четверг.