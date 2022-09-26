Матыцын возглавил совет директоров «Спартака»

Первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын возглавил совет директоров московского футбольного клуба "Спартак". Об этом он рассказал в интервью ТАСС в понедельник.
"Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры "Лукойла" - специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартак" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель "Лукойла", эффективность которой доказана 30-летней историей компании", - сказал Матыцын.
"Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности "Спартака": спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления. Уверен, что опыт и управленческие ресурсы "Лукойла" позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию - базу для последующих преобразований в "Спартаке". Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов", - добавил он.
Ранее председателем совета директоров "Спартака" был Леонид Федун. 22 августа компания "Лукойл" объявила о покупке 100% акций "Спартака", Федун вышел из состава акционеров и сложил с себя полномочия президента столичного клуба.