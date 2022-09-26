Матыцын возглавил совет директоров «Спартака»

"Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры "Лукойла" - специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии "Спартак" Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель "Лукойла", эффективность которой доказана 30-летней историей компании", - сказал Матыцын.