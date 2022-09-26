Англичанин стал спортдиректором «Спартака»

— Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»! — говорится в сообщении «красно белых».

Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова» и в течение месяца был исполняющим обязанности главного тренера ростовской команды. Также он работал в латвийских клубах, казахстанской «Астане», с прошлого года до февраля нынешнего — в английском «Брайтоне». Сейчас менеджеру 52 года.