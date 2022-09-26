Англичанин стал спортдиректором «Спартака»

Англичанин Пол Эшуорт назначен новым спортивным директором «Спартака», информирует официальный сайт московского клуба.
— Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»! — говорится в сообщении «красно белых».
Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова» и в течение месяца был исполняющим обязанности главного тренера ростовской команды. Также он работал в латвийских клубах, казахстанской «Астане», с прошлого года до февраля нынешнего — в английском «Брайтоне». Сейчас менеджеру 52 года.
В августе «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака» и стадиона «Открытие Банк Арена», Леонид Федун покинул пост президента и председателя совета директоров клуба.
После 10 туров МИР РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.