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1 час назад

Бывший футболист сборной России получил повестку из военкомата

Спорт день за днемиещё 1

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной России Сергей Гришин получил повестку из военкомата.

Бывший футболист сборной России получил повестку из военкомата
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Как сообщают «Известия», это случилось в один из первых дней после объявление частичной мобилизации. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Повестку обнаружил в почтовом ящике. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Мои действия какие? Жду дальше», – заявил Гришин.

Гришин является воспитанником московского «Торпедо» . В 1996 году он перешел в столичное «Динамо» , за которое выступал до 2000 года. Также Сергей защищал цвета «Терека» , «Анжи» и «Астаны» . Профессиональную карьеру он завершил в 2006 году.

В составе сборной России Сергей дебютировал в 1997 году, в футболке национальной команды Гришин провел 3 матча, забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи.

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