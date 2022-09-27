Бывший футболист сборной России получил повестку из военкомата

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Как сообщают «Известия», это случилось в один из первых дней после объявление частичной мобилизации. 21 сентября президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«Повестку обнаружил в почтовом ящике. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Мои действия какие? Жду дальше», – заявил Гришин.

Гришин является воспитанником московского «Торпедо» . В 1996 году он перешел в столичное «Динамо» , за которое выступал до 2000 года. Также Сергей защищал цвета «Терека» , «Анжи» и «Астаны» . Профессиональную карьеру он завершил в 2006 году.