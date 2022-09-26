Российским судьям не заплатили за матчи еврокубков

Российским футбольным арбитрам Сергею Карасеву и Сергею Иванову не выплатили гонорары за работу на матчах еврокубков. Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией.

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Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов исполнить финансовые обязательства перед судьями. Однако в организации столкнулись с проблемами при проведении платежей через российские банки.

24 февраля Карасев обслуживал матч 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» — «Барселона», за который ему должны выплатить 5,5 тысячи евро. В тот же день Иванов судил встречу в рамках 1/16 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Селтик». За работу он должен получить три тысячи евро.