Губерниев прокомментировал возможную приостановку РПЛ

На фоне современной повестки возможны любые решения, в том числе, и приостановка сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил в интервью порталу Metaratings.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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Отмечается, что ранее председатель председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев допустил приостановку футбольного чемпионата.

Губерниев пояснил журналистам портала, что вопрос о приостановке находится не в его компетенции. Вместе с тем, подчеркнул комментатор, такое вполне возможно.

«Я не удивлюсь любому решению, в том числе и приостановке РПЛ», - уточнил телеведущий.