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1 час назад

Губерниев прокомментировал возможную приостановку РПЛ

Илья Родин

На фоне современной повестки возможны любые решения, в том числе, и приостановка сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил в интервью порталу Metaratings.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев прокомментировал возможную приостановку РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее председатель председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев допустил приостановку футбольного чемпионата.

Губерниев пояснил журналистам портала, что вопрос о приостановке находится не в его компетенции. Вместе с тем, подчеркнул комментатор, такое вполне возможно.

«Я не удивлюсь любому решению, в том числе и приостановке РПЛ», - уточнил телеведущий.

В руководстве РПЛ и РФС заявили, что отмена или перенос матчей не планируются, так как футбол «может стать мощной объединяющей духоподъемной силой», сообщает РБК.

Футбол,Дмитрий Губерниев,Дмитрий Свищев,РФС,Госдума,
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