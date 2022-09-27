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59 минут назад

В РФС ответили на сообщения о невернувшихся в Россию из Киргизии сотрудниках

Газета.Ruиещё 5

В Российском футбольном союзе (РФС) отказались комментировать сообщения о том, что несколько сотрудников сборной России по футболу отказались возвращаться на родину после товарищеского матча с командой Киргизии.

В РФС ответили на сообщения о невернувшихся в Россию из Киргизии сотрудниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не будем комментировать», — сообщили РИА «Новости» в службе коммуникаций РФС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что от трех до пяти работников РФС решили не возвращаться в страну из Бишкека, где прошла игра со сборной Киргизии.

В частности, Telegram-канал «Мутко против» написал, что пятеро сотрудников заявили, что просто улетели в отпуск.

«Речь идет об административном штабе команды — все игроки и тренеры прилетели обратно. После матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе», — говорится в сообщении.

24 сентября в Бишкеке российские футболисты в товарищеском матче одержали победу над командой Киргизии со счетом 2:1. Хозяева первыми поразили ворота россиян на 24-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Алимардона Шукурова. Гости смогли отыграться благодаря пенальти, реализованному Александром Соболевым на 30-й минуте матча. Победу сборной России принес гол Даниила Уткина, забитый на 89-й минуте.

Эта игра стала для сборной России первым матчем, проведенным в 2022 году. В ноябре российские футболисты должны провести товарищеские встречи с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.

Футбол,Даниил Уткин,Александр Соболев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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