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26 минут назад

УЕФА начал расследование возможного расистского оскорбления хавбека Финляндии Камара со стороны игрока сборной Черногории

Sports.ruиещё 1

УЕФА начал расследование инцидента с оскорблением Глена Камара.

УЕФА начал расследование расизма против финского игрока
Фото: Sports.ruSports.ru

Сборная Финляндии, за которую выступает полузащитник «Рейнджерс», обыграла Черногорию со счетом 2:0 в 6-м туре Лиги наций.

После игры Федерация футбола Финляндии опубликовала следующее заявление: «УЕФА начал расследование расистского поведения черногорского игрока по отношению к Глену Камара. Ни Федерация футбола Финляндии, ни сборная Финляндии пока не будут комментировать этот вопрос. Мы ждем более подробной информации».

В 2021 году произошел подобный инцидент с участием Камара. Тогда УЕФА признал защитника «Славии» Ондржея Куделу виновным по делу о расистском оскорблении в адрес Камара во время матча 1/8 финала Лиги Европы. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой союза.

Футбол,Глен Камара,УЕФА,
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