УЕФА начал расследование расизма против финского игрока

УЕФА начал расследование инцидента с оскорблением Глена Камара.

Фото: Sports.ru Sports.ru

Сборная Финляндии, за которую выступает полузащитник «Рейнджерс», обыграла Черногорию со счетом 2:0 в 6-м туре Лиги наций.

После игры Федерация футбола Финляндии опубликовала следующее заявление: «УЕФА начал расследование расистского поведения черногорского игрока по отношению к Глену Камара. Ни Федерация футбола Финляндии, ни сборная Финляндии пока не будут комментировать этот вопрос. Мы ждем более подробной информации».