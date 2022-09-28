Стали известны все участники плей-офф Лиги наций

Сегодня в Лиге наций состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа, по результатам которых были определены участники плей-офф турнира. Ими стали сборные Испании, Италии, Хорватии и Нидерландов. Сборная Испании благодаря голу Альваро Мораты переиграла победителя Лиги наций 2019 года – Португалию.

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Итальянцы днем ранее обыграли лидировавших в группе венгров со счетом 2:0 и сместили их с первого места. В воскресенье сборная Хорватии одержала победу над Австрией со счетом 3:1. Один из голов забил защитник "Зенита" Деян Ловрен. В тот же день Нидерланды расправились с Бельгией и уверенно заняли первое место в своей группе. Финальная стадия турнира пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.