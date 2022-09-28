Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Стали известны все участники плей-офф Лиги наций

Газета.Ruиещё 3

Сегодня в Лиге наций состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа, по результатам которых были определены участники плей-офф турнира. Ими стали сборные Испании, Италии, Хорватии и Нидерландов. Сборная Испании благодаря голу Альваро Мораты переиграла победителя Лиги наций 2019 года – Португалию.

Стали известны все участники плей-офф Лиги наций
Фото: ReutersReuters

Итальянцы днем ранее обыграли лидировавших в группе венгров со счетом 2:0 и сместили их с первого места. В воскресенье сборная Хорватии одержала победу над Австрией со счетом 3:1. Один из голов забил защитник "Зенита" Деян Ловрен. В тот же день Нидерланды расправились с Бельгией и уверенно заняли первое место в своей группе. Финальная стадия турнира пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в прошлом году против Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.

Футбол,Деян Ловрен,Альваро Мората,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители