Стали известны все участники плей-офф Лиги наций

Сегодня в Лиге наций состоялись матчи заключительного шестого тура группового этапа, по результатам которых были определены участники плей-офф турнира. Ими стали сборные Испании, Италии, Хорватии и Нидерландов. Сборная Испании благодаря голу Альваро Мораты переиграла победителя Лиги наций 2019 года – Португалию.
Итальянцы днем ранее обыграли лидировавших в группе венгров со счетом 2:0 и сместили их с первого места. В воскресенье сборная Хорватии одержала победу над Австрией со счетом 3:1. Один из голов забил защитник "Зенита" Деян Ловрен. В тот же день Нидерланды расправились с Бельгией и уверенно заняли первое место в своей группе. Финальная стадия турнира пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в прошлом году против Хорватии в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре.