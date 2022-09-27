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1 час назад

В РФС отреагировали на отказ пятерых сотрудников вернуться в Россию из Киргизии

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В Российском футбольном союзе (РФС) не стали комментировать отказ пятерых сотрудников вернуться из Киргизии в Россию. О реакции представителей организации сообщает РИА Новости.

В РФС отреагировали на отказ сотрудников вернуться в Россию из Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О решении сотрудников РФС стало известно ранее 27 сентября. Игроки и тренеры команды прилетели обратно.

При этом Telegram-канал «Мутко против» уточняет, что не вернувшиеся в Россию сотрудники улетели в отпуск.

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«В ближайшие недели все планируют вернуться к работе», — сообщил источник.

Ранее российские футболисты одержали победу над командой Киргизии со счетом 2:1. Голами отметились Даниил Уткин и Александр Соболев, реализовавший пенальти. Это был первый за десять месяцев международный матч национальной сборной.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Футбол,Даниил Уткин,Александр Соболев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РФС,
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