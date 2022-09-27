Катар потратил на ЧМ футболу в 17 раз больше, чем Россия в 2018-м

«Чемпионат мира входит в проект по национальному развитию Катара до 2030 года. Это широкая государственная стратегия, направленная на интенсивное развитие городов, промышленности и различных объектов по всей стране, а также на развитие системы образования и здравоохранения.



Сумма в 200 млрд долларов (около 208 млрд евро), которую часто связывают с чемпионатом мира по футболу, на самом деле является частью этой амбициозной стратегии национального развития и модернизации Катара.



Большинство масштабных инфраструктурных проектов, которыми будут пользоваться команды и болельщики в 2022 году, такие как новые дороги, метро, аэропорт, отели и другие туристические объекты, были запланированы еще до того, как мы получили право на проведение чемпионата мира по футболу», – сказала Аль-Нуайми.