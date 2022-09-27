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2 часа назад

Несколько сотрудников сборной России по футболу не вернулись после матча в Киргизии

Алиса Селезнёва

Пятеро сотрудников сборной России по футболу не вернулись на родину после товарищеского матча со сборной Киргизии, который прошел в Бишкеке. Об этом сообщил Телеграм-канал «Мутко против».

Несколько сотрудников сборной России по футболу не вернулись после матча в Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о административном штабе команды. Сами сотрудники уверяют, что улетели в отпуск. Дело в том, что после матчей сборных многие и до этого не сразу возвращались домой. Они отправлялись на отдых, чтобы не терять время на дорогу. Ожидается, что в ближайшее время все планируют вернуться обратно. При этом уточняется, что все игроки и тренеры вернулись вовремя.

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В свою очередь, в Российском футбольном союзе отказались комментировать информацию о невозвращении нескольких сотрудников в Россию после матча Бишкеке.

Напомним, товарищеский матч со сборной Киргизии прошел 24 сентября. Сборная России одержала победу со счетом 2:1. Хозяева первыми поразили ворота россиян на 24-й минуте, гол забил полузащитник Алимардон Шукуров. Сборная РФ отыгралась благодаря пенальти.

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