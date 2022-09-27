Несколько сотрудников сборной России по футболу не вернулись после матча в Киргизии

Пятеро сотрудников сборной России по футболу не вернулись на родину после товарищеского матча со сборной Киргизии, который прошел в Бишкеке. Об этом сообщил Телеграм-канал «Мутко против».

Речь идет о административном штабе команды. Сами сотрудники уверяют, что улетели в отпуск. Дело в том, что после матчей сборных многие и до этого не сразу возвращались домой. Они отправлялись на отдых, чтобы не терять время на дорогу. Ожидается, что в ближайшее время все планируют вернуться обратно. При этом уточняется, что все игроки и тренеры вернулись вовремя.