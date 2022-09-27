Стало известно, сколько команд из Крыма могут войти в чемпионат России

Максимум три клуба из чемпионата Крыма имеют шансы попасть в зону «Юг» Второй лиги Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, только симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Рубин» смогут успешно пройти лицензирование. Отмечается, что комиссия ФНЛ планирует посетить полуостров для лицензирования в октябре.

Ранее генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый выразил недовольство тем, что команды Крымского футбольного союза не выступают в чемпионате и Кубке России.

Накануне сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.

Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Вопрос о включении в систему чемпионата России также поднимался в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.