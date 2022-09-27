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1 час назад

Бывший президент Боснии и Герцеговины: матч с Россией, скорее всего, состоится

Чемпионат.comиещё 7

Бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что матч со сборной России, скорее всего, состоится.

Бывший президент Боснии и Герцеговины: матч с Россией, скорее всего, состоится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Футбольная ассоциация, насколько я знаю, приняла решение провести матч. Для меня это важно. Я не буду болеть за Боснию и Герцеговину, но я рад, что такой матч состоится.

Я верю, что игра состоится. Посмотрим, до назначенной даты ещё есть время. Но я не думаю, что люди, которые договаривались о проведении игры, готовы отступить. Да, футболисты могут бойкотировать матч, но можно сконструировать состав, который согласится сыграть за национальную команду», — цитирует Додика N1.

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 11 очков в текущем сезоне Лиги наций и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.

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Футбол,Милорад Додик,СБОРНАЯ РОССИИ,
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