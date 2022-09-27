Бывший президент Боснии и Герцеговины: матч с Россией, скорее всего, состоится

Я верю, что игра состоится. Посмотрим, до назначенной даты ещё есть время. Но я не думаю, что люди, которые договаривались о проведении игры, готовы отступить. Да, футболисты могут бойкотировать матч, но можно сконструировать состав, который согласится сыграть за национальную команду», — цитирует Додика N1.