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30 минут назад

Футболиста из клуба Второй лиги призвали на срочную службу в армию

Спорт день за днем

Президент махачкалинского клуба «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал, что один из футболистов будет призван на срочную службу в армию.

Еще одного футболиста призвали на срочную службу в армию
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка. Постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения» – приводит слова Лахиялова РБ Спорт.

По словам Лахиялова, повесток по мобилизации никто в команде пока не получал.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

На прошлой неделе стало известно, что трем игрокам любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» пришли повестки и они попали в списки на мобилизацию. 4 октября «СтавропольАгроСоюз» должен сыграть с «Нефтехимиком» в четвертом раунде Кубке России.

«Легион» занимает 13-е место в группе 1 Второй лиги, набрав 5 очков в 9 матчах.

Футбол,Шамиль Лахиялов,Владимир Путин,
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