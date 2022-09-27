Еще одного футболиста призвали на срочную службу в армию

Президент махачкалинского клуба «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал, что один из футболистов будет призван на срочную службу в армию.
«Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка. Постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения» – приводит слова Лахиялова РБ Спорт.
По словам Лахиялова, повесток по мобилизации никто в команде пока не получал.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
На прошлой неделе стало известно, что трем игрокам любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» пришли повестки и они попали в списки на мобилизацию. 4 октября «СтавропольАгроСоюз» должен сыграть с «Нефтехимиком» в четвертом раунде Кубке России.
«Легион» занимает 13-е место в группе 1 Второй лиги, набрав 5 очков в 9 матчах.