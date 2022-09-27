Еще одного футболиста призвали на срочную службу в армию

«Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка. Постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения» – приводит слова Лахиялова РБ Спорт.