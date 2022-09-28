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3 часа назад

Неймар находится в двух голах от рекорда Пеле

Газета.Ru

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар приблизился к рекорду легендарного Пеле за национальную сборную своей страны. 27 сентября Неймар отметился голом в матче против Туниса, реализовав пенальти. Этот мяч стал для 30-летнего игрока 75-м в составе сборной Бразилии.

Неймар находится в двух голах от рекорда Пеле
Фото: ReutersReuters

Пеле забил за сборную Бразилии 77 голов. Встреча между Тунисом и Бразилией завершилась разгромной победой южноамериканцев со счетом 5:1. Помимо Неймара отличились Рафинья (дважды), Ришарлисон и Педро. Сборная Бразилии в конце ноября сыграет на чемпионате мира в Катаре. "Пентакампионы" попали в одну группу с Камеруном, Сербией и Швейцарией. Всего на счету Неймара в этом сезоне чемпионата Франции восемь голов и семь результативных передач в восьми матчах за "ПСЖ". Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров не только своей команды, но и всей Лиги 1.

Ранее бывший спортивный директор "Барселоны" Рауль Санльеи высказался о психологических проблемах Неймара. "Я неоднократно разговаривал с ним напрямую, я не раз доводил его до слез, и он неоднократно признавался мне, что чувствует себя потерянным", - говорил Санльеи.

Футбол,
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