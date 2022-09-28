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17 минут назад

48-летний экс-игрок сборной России рассказал о получении повестки в военкомат

Чемпионат.com

48-летний бывший крайний полузащитник московского «Динамо» и сборной России Сергей Гришин рассказал, что получил повестку в военкомат после объявления в стране частичной мобилизации.

48-летний экс-игрок сборной России получил повестку
Фото: WIkipediaWIkipedia

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации. Если говорить серьёзно, то да, повестка пришла. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или, наоборот, собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в девять утра. Я обнаружил её только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше», — приводят слова Гришина «Известия».

Главный тренер молодёжной сборной по хоккею с мячом получил повестку

Напомним, Гришин дебютировал в составе сборной России в апреле 1997 года и провёл в её составе три встречи, в которых отметился одним забитым мячом. Свою игровую карьеру он завершил в 2006 году, Сергей выступал за такие клубы, как «Торпедо», «Динамо», «Шинник», «Терек», «Анжи» и «Астану» — всего на его счету 345 матчей во всех турнирах, в них ему удалось забить 25 мячей и отдать 34 результативные передачи.

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