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2 часа назад

РФС, РПЛ и Минспорта РФ обсуждают вопросы мобилизации

Газета.Ru

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о переговорах по поводу мобилизации между Российским футбольным союзом (РФС), Российской премьер-лигой (РПЛ) и Министерством спорта РФ.

РФС, РПЛ и Минспорта РФ обсудят вопросы мобилизации
Фото: ТАССТАСС

"Повестки? Российский футбольный союз и Российская премьер-лига обсуждают это с Министерством спорта РФ. Как будет дальше, не знаю. Общался с руководством РПЛ, пока никакой конкретики нет. Переговоры идут. Мы пока ничего не предпринимаем, не знаем", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

Новый сезон РПЛ стартовал в середине июля. На данный момент проведено десять туров, но чемпионат на паузе из-за матча сборной национальной команды.

В субботу подопечные Валерия Карпина в Бишкеке провели товарищеский матч против Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев (с пенальти) и Даниил Уткин. После десяти туров РПЛ лидирует петербургский "Зенит", набравший 26 очков. На втором месте располагается "Ростов", в активе которого 22 балла. Тройку лучших замыкает московский ЦСКА, которому удалось набрать 20 очков.

Ранее Вячеслав Малафеев ответил на обвинения своего подписчика в уклонении от мобилизации.

Футбол,Даниил Уткин,Александр Соболев,Григорий Иванов,Вячеслав Малафеев,Валерий Карпин,Минспорт России,РФС,Зенит,ФК "Урал",
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