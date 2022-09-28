РФС, РПЛ и Минспорта РФ обсудят вопросы мобилизации

"Повестки? Российский футбольный союз и Российская премьер-лига обсуждают это с Министерством спорта РФ. Как будет дальше, не знаю. Общался с руководством РПЛ, пока никакой конкретики нет. Переговоры идут. Мы пока ничего не предпринимаем, не знаем", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".