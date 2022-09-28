РФС, РПЛ и Минспорта РФ обсудят вопросы мобилизации

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о переговорах по поводу мобилизации между Российским футбольным союзом (РФС), Российской премьер-лигой (РПЛ) и Министерством спорта РФ.
"Повестки? Российский футбольный союз и Российская премьер-лига обсуждают это с Министерством спорта РФ. Как будет дальше, не знаю. Общался с руководством РПЛ, пока никакой конкретики нет. Переговоры идут. Мы пока ничего не предпринимаем, не знаем", — приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".
Новый сезон РПЛ стартовал в середине июля. На данный момент проведено десять туров, но чемпионат на паузе из-за матча сборной национальной команды.
В субботу подопечные Валерия Карпина в Бишкеке провели товарищеский матч против Киргизии. Игра завершилась победой россиян со счетом 2:1. Голами отметились Александр Соболев (с пенальти) и Даниил Уткин. После десяти туров РПЛ лидирует петербургский "Зенит", набравший 26 очков. На втором месте располагается "Ростов", в активе которого 22 балла. Тройку лучших замыкает московский ЦСКА, которому удалось набрать 20 очков.
Ранее Вячеслав Малафеев ответил на обвинения своего подписчика в уклонении от мобилизации.