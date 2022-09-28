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1 час назад

«Больно на это смотреть. Надеюсь, скоро этот кошмар закончится». Ковач — об отстранении сборной России от ЧЕ-2024

Матч ТВ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач заявил, что ему больно смотреть на то, что сборную России отстраняют от международных соревнований.

"Больно на это смотреть" - экс-футболист "Спартака"
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В середине сентября РФС сообщил, что сборная России решением УЕФА отстранена от жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024, которая пройдет 9 октября во Франкфурте (Германия).

— Для каждого российского футболиста это тяжелый удар. Каждому игроку сейчас безумно тяжело. Жаль, что они ничего не могут сделать.

Я знаю большое количество русских игроков, которые являются не только хорошими футболистами, но и отличными людьми. Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Обычные спортсмены не могут из за политики выступать на международной арене и играть против сильнейших. Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Никто этого не заслуживает, особенно спортсмены. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится, — цитирует Ковача Sport24.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из за ситуации на Украине.

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