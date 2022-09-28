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20 минут назад

Бронзовый призер Евро-2008 по футболу Билялетдинов получил повестку в 37 лет

Газета.Ru

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет. Об этом сообщил отец футболиста Ринат Билялетдинов.

Бронзовый призер Евро-2008 Билялетдинов получил повестку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

«Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад.

Да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано.

Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону», — приводит слова Билялетдинова РИА «Новости».

48-летний экс-игрок сборной России получил повестку

Последним клубом в карьере игрока был литовский «Тракай», за который он выступал до 2019 года.

В составе «Локомотива» Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка России сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Он выступал за столичные «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо», махачкалинский «Анжи», английский «Эвертон», казанский «Рубин».

Ранее экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев ответил на обвинения в уклонении от мобилизации.

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