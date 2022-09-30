Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Ротенберг готов взять Кокорина обратно в «Сочи»

Свободная прессаиещё 1

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин может вернуться в чемпионат России после окончания текущего сезона. Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов обсудить с 32-летним форвардом его возвращение в команду.

Ротенберг готов взять Кокорина обратно в «Сочи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кокорина и Дзюбу "Сочи" в летнее трансферное окно не рассматривал. Хочу ли я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть. Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».

Напомним, до конца текущего сезона Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис», после чего станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

Футбол,Александр Кокорин,Борис Ротенберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители