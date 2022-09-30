Ротенберг готов взять Кокорина обратно в «Сочи»

«Кокорина и Дзюбу "Сочи" в летнее трансферное окно не рассматривал. Хочу ли я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть. Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».