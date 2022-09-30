Ротенберг готов взять Кокорина обратно в «Сочи»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин может вернуться в чемпионат России после окончания текущего сезона. Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что готов обсудить с 32-летним форвардом его возвращение в команду.
«Кокорина и Дзюбу "Сочи" в летнее трансферное окно не рассматривал. Хочу ли я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть. Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам. Я готов к диалогу со всеми», — цитирует Ротенберга «РБ Спорт».
Напомним, до конца текущего сезона Кокорин выступает на правах аренды за кипрский «Арис», после чего станет свободным агентом и сможет перейти в новый клуб бесплатно.