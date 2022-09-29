В Катаре отреагировали на протестную форму сборной Дании

«После получения права на проведение ЧМ-2022, оргкомитет работал над прочным наследием турнира. По этой причине мы оспариваем заявление Hummel о том, что этот турнир стоил жизни тысячам людей. Мы отвергаем принижение наших заслуг в обеспечении безопасности 30 тысяч работников, задействованных в строительстве стадионов», – написано в официальном обращении оргкомитета.