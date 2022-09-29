В УЕФА отреагировали на интеграцию команды из Крыма в чемпионат России

"Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января. 2015 г. и чтобы этот регион считался "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", — сообщили "Спорт-Экспрессу" в пресс-службе УЕФА.