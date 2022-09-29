В УЕФА отреагировали на интеграцию команды из Крыма в чемпионат России

В пресс-службе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос о возможных санкциях за решение Футбольной национальной лиги (ФНЛ) интегрировать крымские и севастопольские команды в чемпионат России.
Сегодня, 29 сентября, стало известно, что ФНЛ создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России.
"Убедительно просим вас ознакомиться со следующим решением, принятым Исполнительным комитетом УЕФА в декабре 2014 года: Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января. 2015 г. и чтобы этот регион считался "особой зоной" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", — сообщили "Спорт-Экспрессу" в пресс-службе УЕФА.
Ранее генеральный директор футбольного клуба "Севастополь" Валерий Чалый спрогнозировал интеграцию в российский футбол в следующем сезоне. Накануне сообщалось о создании Лиги Содружества, в которой примут участие команды из Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии и ряда освобожденных областей Украины.
Сейчас крымские и севастопольские команды выступают в чемпионате Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Вопрос о включении в систему чемпионата России также поднимался в Абхазии. Представители одного из местных клубов были намерены выступить в следующем сезоне во Второй лиге.