Защитник сборной Нигерии может получить повестку

«Как отвлекаться от всего, что происходит в стране? У каждого свой способ. Отвлечение — вот, футбольное поле, мяч, родные, близкие плюс минус. Но все равно абстрагироваться прямо на 100 процентов нельзя. На процентов 80, может быть.



Может ли это затронуть меня? Думаю, всех это может затронуть чисто теоретически. Как ни крути, все может быть. Нужно готовиться ко всему и просто надеяться на лучшее.



У меня двойное гражданство, у меня есть военный билет. Все может быть», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».