Защитник сборной Нигерии может получить повестку

Защитник подмосковных «Химок» и сборной Нигерии Брайан Идову рассказал, как отвлекается от новостей о частичной мобилизации.
Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
«Как отвлекаться от всего, что происходит в стране? У каждого свой способ. Отвлечение — вот, футбольное поле, мяч, родные, близкие плюс минус. Но все равно абстрагироваться прямо на 100 процентов нельзя. На процентов 80, может быть.
Может ли это затронуть меня? Думаю, всех это может затронуть чисто теоретически. Как ни крути, все может быть. Нужно готовиться ко всему и просто надеяться на лучшее.
У меня двойное гражданство, у меня есть военный билет. Все может быть», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
30-летний защитник — уроженец Санкт-Петербурга. Его отец — нигериец, а мать — наполовину нигерийка, наполовину русская. Идову сыграл в десяти матчах за национальную команду Нигерии.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел девять матчей за «Химки», в которых получил одну желтую карточку.
Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в 37 лет.