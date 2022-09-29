Защитник сборной Нигерии может попасть под мобилизацию

Защитник «Химок», игравший за сборную Нигерии, Брайан Идову рассказал, что имеет двойное гражданство и готов к тому, что может получить повестку. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тыс. человек.
По мнению Брайана Идову, теоретически мобилизация может затронуть всех, кто имеет российское гражданство и военный билет.
«Как ни крути, все может быть. Нужно готовиться ко всему и просто надеяться на лучшее. [У меня] двойное гражданство, есть военный билет. Все может быть», - заметил он.
При этом футболист подчеркнул, что игра успешно отвлекает его от тревожных мыслей.
«Отвлечение — вот, футбольное поле, мяч, родные, близкие плюс-минус. Но все равно абстрагироваться прямо на 100 процентов нельзя. Процентов на 80, может быть», - констатировал он.
Брайан Идову — уроженец Санкт-Петербурга. Футболист провел 10 матчей за сборную Нигерии, в ходе которых забил один гол.