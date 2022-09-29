Болельщик умер на стадионе «Локомотив» во время матча

В Москве на стадионе «Локомотив» во время футбольного матча скончался 36-летний болельщик. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным телеканала, весь день у фаната наблюдались сильные головные боли. Тем не менее, вечером он направился на футбольный стадион.
Во время матча мужчина потерял сознание и умер. Данные о причинах его смерти не приводятся.
Ранее сообщалось, что во время матча между «Барселоной» и «Кадисом» у фаната случился инфаркт. То, что с мужчиной происходит что-то неладное, успели заметить вовремя. В итоге, его смогли спасти.