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48 минут назад

«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России

Чемпионат.comиещё 7

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоялся матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимал санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Мешкова прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России
Фото: ТАССТАСС

Команды долгое время не могли открыть счёт во встрече, вплоть до последних минут. На 79-й минуте в центре обороны санкт-петербургской команды случился провал, последовала передача Даниила Денисова в центр штрафной площадки, где мяч нашёл Квинси Промеса, который оказался перед воротами Ивана и беспрепятственно реализовал опасный игровой момент. На 86-й минуте последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на нападающего Александра Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды. на 95-й минуте Шамар Николсон отдал передачу на Квинси Промеса, который оформил дубль и установил итоговый счёт матча — 3:0

После этой встречи в группе В «Спартак» становится единоличным лидером, набрав 9 очков после 3-х матчей. У «Зенита» 3 очка, команда остаётся на 3-м месте.

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