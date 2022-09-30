Месси и Рамос не смогли уладить конфликт между Неймаром и Мбаппе

Между нападающими "Пари Сен-Жермен" Неймаром и Киллианом Мбаппе произошел конфликт после матча с "Монпелье". Об этом сообщает AS.

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По информации источника, защитник клуба Серхио Рамос обратился к Неймару с просьбой увжаать решение тренеров назначит Мбаппе основным исполнителем 11-метровых ударов. Также в урегулирование конфликта вмешались Лионель Месси и Маркиньос, главный тренер Кристоф Галтье и спортивный директор Луис Кампос.

Сообщается, что конфликт между именитыми нападающими еще не улажен. После восьми туров "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 22 очка. Неймару в этом сезоне Лиги 1 удалось забить восемь мячей и сделать семь результативных передач. На счету Мбаппе семь забитых мячей.