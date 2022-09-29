Футболист раскритиковал поле в Воронеже: здесь можно выращивать картошку

«Возвращаться в родной город приятно, потому что здесь прошло мое детство. Сама игра получилась тяжелой из за ужасного поля. Это просто… Я таких полей никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и все остальное. Наверное, оно для этого», — приводит слова Цыпченко «Матч ТВ».