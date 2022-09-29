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1 час назад

Футболист "КС" раскритиковал поле в Воронеже: здесь можно выращивать картошку

Газета.Ru

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко раскритиковал поле на стадионе в Воронеже во время матча Кубка России против «Факела». Игра завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил новичок команды Александар Чиркович.

Футболист раскритиковал поле в Воронеже: здесь можно выращивать картошку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возвращаться в родной город приятно, потому что здесь прошло мое детство. Сама игра получилась тяжелой из за ужасного поля. Это просто… Я таких полей никогда, наверное, не видел. Здесь можно выращивать и картошку, и все остальное. Наверное, оно для этого», — приводит слова Цыпченко «Матч ТВ».

Цыпченко родился в Воронеже и является воспитанником местного «Кристалла». Свое футбольное образование он заканчивал уже в «Чертаново».

После 3 туров Кубка России «Крылья Советов» занимают вторую строчку в группе со «Спартаком», «Факелом» и «Зенитом».

В настоящее время «Спартак» и «Зенит» играют в Москве друг с другом. После первой половины встречи счет так и не открыт.

Ранее Валерий Кечинов выразил обеспокоенность развитием комплекса у игроков «Спартака» в матчах с «Зенитом».

Футбол,Валерий Кечинов,Крылья Советов,Зенит,Спартак,
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