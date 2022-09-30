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1 час назад

Семак объяснил разгромное поражение от «Спартака» в Кубке России

Lenta.ruиещё 9

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил разгромное поражение от московского «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Его слова приводятся на сайте сине-бело-голубых.

Семак объяснил разгромное поражение от «Спартака» в Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не пижонство. У нас нет пижонов в команде. Это эмоциональная выхолощенность», — заявил тренер.

Он посчитал, что большая часть футболистов сине-бело-голубых сыграла ниже своих способностей. Семак добавил, что главной своей задачей на данный момент он считает преодоление командой последствий таких поражений.

«Спартак» разгромил «Зенит» со счетом 3:0 29 сентября. Все три мяча команда забила в конце второго тайма. Полузащитник Квинси Промес оформил дубль, также отличился нападающий Александр Соболев.

«Спартак» лидирует в таблице группы B, имея в активе девять очков. «Зенит» расположился на третьем месте в группе, набрав три очка.

Сергей Семак,Александр Соболев,Зенит,Спартак,
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