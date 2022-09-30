Защитник "Зенита" Чистяков признал легендарность "Спартака"

"Спартак" разгромил "Зенит" со счетом 3:0. Голами отметились Квинси Промес (дубль) и Александр Соболев. Для россиянина этот гол стал уже пятым подряд в официальных матчах за красно-белых. Еще один мяч он забил в составе сборной России в игре против Киргизии 24 сентября. Стоит отметить, что Соболев был признан лучшим игроком сентября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Эта победа позволила подопечным Гильермо Абаскаля единолично возглавить группу в Кубке России. На второй строчке располагаются "Крылья Советов", в активе которых шесть очков после сегодняшней победы над "Факелом". "Зенит" с одной победой в трех матчах занимает третье место. Ранее главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль обрадовался тому, что серия без побед над "Зенитом" не достигла пяти лет.