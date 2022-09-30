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59 минут назад

«Барселона» хочет продлить контракт Дембеле

Евро-футбол.Ру

«Барселона» собирается вновь предложить Усману Дембеле новое соглашение.

«Барселона» хочет продлить контракт Дембеле
Фото: EPAEPA

Текущий договор, рассчитанный до 2024 года, был подписан всего два с половиной месяца назад, однако в каталонском клубе настолько впечатлены игрой 25-летнего француза, что готовы снова предложить ему обновлённый контракт. Как сообщает Ашраф Бен Айад, президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет решить данный вопрос как можно быстрее. Сам игрок уже наслышан о намерениях руководства.

Усман Дембеле отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне, дважды поразив чужие ворота и четырежды ассистировав товарищам по команде.

Футбол,Усман Дембеле,
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