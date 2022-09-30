Экс-вратарь сборной Италии Буффон составил топ-5 вратарей планеты

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за «Парму», назвал пять сильнейших голкиперов мира на данный момент.
Как сообщает Spotskeeda, во время выступления на одном из мероприятий легендарного итальянца попросили составить топ-5 играющих голкиперов.
На первую строчку Буффон поставил Тибо Куртуа из мадридского «Реала». Следом идет соотечественник Буффона — Джанлуиджи Доннарумма, представляющий «Пари Сен-Жермен». На третьем месте идет Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии».
Четвертую и пятую позиции в рейтинге Буффона заняли Ян Облак из мадридского «Атлетико» и Мик Меньян из «Милана» соответственно.
В феврале 44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года. Всего в его продолжительной карьере было три клуба. Это «Парма», где он начинал первые профессиональные шаги, туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».
Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», обладателем Кубка УЕФА в составе «Пармы».
За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вошел в топ-3 лучших бомбардиров сборных в истории.