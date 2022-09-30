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58 минут назад

Экс-вратарь сборной Италии Буффон составил топ-5 вратарей планеты

Газета.Ru

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, ныне выступающий за «Парму», назвал пять сильнейших голкиперов мира на данный момент.

Экс-вратарь сборной Италии Буффон составил топ-5 вратарей планеты
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как сообщает Spotskeeda, во время выступления на одном из мероприятий легендарного итальянца попросили составить топ-5 играющих голкиперов.

На первую строчку Буффон поставил Тибо Куртуа из мадридского «Реала». Следом идет соотечественник Буффона — Джанлуиджи Доннарумма, представляющий «Пари Сен-Жермен». На третьем месте идет Мануэль Нойер из мюнхенской «Баварии».

Четвертую и пятую позиции в рейтинге Буффона заняли Ян Облак из мадридского «Атлетико» и Мик Меньян из «Милана» соответственно.

В феврале 44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года. Всего в его продолжительной карьере было три клуба. Это «Парма», где он начинал первые профессиональные шаги, туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», обладателем Кубка УЕФА в составе «Пармы».

За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси вошел в топ-3 лучших бомбардиров сборных в истории.

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