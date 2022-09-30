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50 минут назад

Бразильский хавбек "Зенита" Малком назвал основную идею получения российского гражданства

Газета.Ru

Бразильский атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал о том, почему он задумался о получении российского паспорта.

Хавбек «Зенита» Малком оценил идею получения гражданства РФ
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

«В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится.

Сборная России? Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать. Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, 18 сентября стало известно, что бразильские игроки петербургского клуба Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев анонсировал появление Малкома в сборной России в 2024 году.

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