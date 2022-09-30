Хавбек «Зенита» Малком оценил идею получения гражданства РФ

«В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится.



Сборная России? Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать. Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».