Хавбек «Зенита» Малком оценил идею получения гражданства РФ

Бразильский атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Малком рассказал о том, почему он задумался о получении российского паспорта.
«В целом, это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится.
Сборная России? Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать. Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените», — приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».
Напомним, 18 сентября стало известно, что бразильские игроки петербургского клуба Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.
Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев анонсировал появление Малкома в сборной России в 2024 году.