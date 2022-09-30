Умер бывший врач сборной СССР по футболу

Заслуженный врач России, бывший врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского «Локомотива».
В 1994-2016 годах Мышалов работал в «Локомотиве».
Представители клуба назвали его «образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком».
«[Он] был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле», - подчеркнули в «Локомотиве».
В июле ушел из жизни советский нападающий, тренер «Спартака» и бывший тренер сборной РФ по футболу Георгий Ярцев. Ему было 74 года.