Умер бывший врач сборной СССР по футболу

Заслуженный врач России, бывший врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского «Локомотива».

Фото: официальный сайт московского ФК "Локомотив" официальный сайт московского ФК "Локомотив"

В 1994-2016 годах Мышалов работал в «Локомотиве».

Представители клуба назвали его «образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком».

«[Он] был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле», - подчеркнули в «Локомотиве».