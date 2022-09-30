Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Умер бывший врач сборной СССР по футболу

Мария Иванова

Заслуженный врач России, бывший врач футбольной сборной СССР Савелий Мышалов скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба московского «Локомотива».

Умер бывший врач сборной СССР по футболу
Фото: официальный сайт московского ФК "Локомотив"официальный сайт московского ФК "Локомотив"

В 1994-2016 годах Мышалов работал в «Локомотиве».

Представители клуба назвали его «образцом профессионализма, знатоком своего дела, а также очень добрым и отзывчивым человеком».

«[Он] был готов прийти на помощь в любой жизненной ситуации, не только на футбольном поле», - подчеркнули в «Локомотиве».

В июле ушел из жизни советский нападающий, тренер «Спартака» и бывший тренер сборной РФ по футболу Георгий Ярцев. Ему было 74 года.

Футбол,Георгий Ярцев,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители