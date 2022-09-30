Назван лучший футболист АПЛ в сентябре

"Мой любимый момент сентября – это голевая передача, если честно! Это первый гол Антони, который он забил в дебютном матче. Важнейший момент, который придал нам сил и смелости. Было очень важно увидеть, как Антони забил, только присоединившись к команде", – сказал Рэшфорд.