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1 час назад

Назван лучший футболист АПЛ в сентябре

Soccer News

Нападающий "Ман Юнайтед" Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком сентября в АПЛ.

Назван лучший футболист АПЛ в сентябре
Фото: TwitterTwitter

В двух матчах "МЮ" форвард забил два гола и отдал две результативные передачи.

"Мой любимый момент сентября – это голевая передача, если честно! Это первый гол Антони, который он забил в дебютном матче. Важнейший момент, который придал нам сил и смелости. Было очень важно увидеть, как Антони забил, только присоединившись к команде", – сказал Рэшфорд.

Напомним, что в прошлый раз эту награду форвард получал в январе 2019 года.

Футбол,Маркус Рэшфорд,
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